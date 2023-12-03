القسام تقصف مواقع لجيش الاحتلال في مغتصبة ماجين
التاريخ
12/3/2023 3:16:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن استهداف تحشدات للعدو شرق مغتصبة "ماجين" برشقة صاروخية.
ودوت صفارات الإنذار تدوي بمنطقة غلاف غزة.
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