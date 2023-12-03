إسرائيل تقصف بالمدفعية مناطق لبنانية عدة

إسرائيل تقصف بالمدفعية مناطق لبنانية عدة
التاريخ
12/3/2023 3:16:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية مناطق عدة داخل الأراضي اللبنانية
وأوضح أن صاروخا مضادا للدروع سقط الليلة الماضية بمنطقة مفتوحة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان
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