مقاومة الجدار والاستيطان: 1692 اعتداء للاحتلال ومستعمريه في تشرين الثاني

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 1692 اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن جيش الاحتلال نفذ 1472 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 220 اعتداء في الضفة الغربية.

وأضاف أن الانتهاكات التي رصدتها الهيئة في تقريرها الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري" لشهر تشرين الثاني، تركزت في محافظة القدس بـواقع 322 عملية اعتداء، تليها محافظة الخليل بـ256 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ219 اعتداء، ورام الله بـ109 اعتداءات.

وأشار إلى أن عدد اعتداءات المستعمرين تركزت في محافظة نابلس بواقع 62 اعتداء، و60 في محافظة الخليل، و25 في بيت لحم بـ25 اعتداء، ولفت إلى ان المستعمرين نفذوا خلال اعتداءاتهم 179 عملية تخريب واعتداء على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تسجيل 4 محاولات لإقامة بؤر استعمارية جديدة في محافظات بيت لحم وسلفيت ورام الله وطوباس، ومحاولة شق أربعة شوارع في محافظات نابلس والخليل (2) وسلفيت.

تهجير 35 عائلة جديدة قسرا من 4 تجمعات بدوية:

وقال شعبان إن المستعمرين ما زالوا يستغلون إعلانات الحرب والطوارئ المفروضة في دولة الاحتلال من أجل تنفيذ مخططاتهم العدوانية على شعبنا في الضفة الغربية والقدس وتحديدا من أجل استكمال مخططات التهجير القسري وفرض البيئة القهرية الطاردة، وسجلت في تشرين الثاني عمليات تهجير قسري لـ35 عائلة جديدة من 4 تجمعات بدوية جديدة تركزت في محافظتي رام الله والخليل، إضافة إلى مواصلة تهديد تجمعات أخرى شرقي أريحا بالرحيل تحت تهديد السلاح.

اقتلاع وحرق ما مجموعه 3232 شجرة:

وبين أن هجمات المستعمرين أدت أيضا لاقتلاع وحرق ما مجموعه 3232 شجرة منها 3082 شجرة زيتون في محافظات بيت لحم ونابلس وقلقيلية وسلفيت والخليل، إضافة إلى قيامهم بسرقة أكثر من 70 رأس بقر وتنفيذ 9 عمليات سرقة معدات مزارعين و6 حالات سرقة ثمار زيتون و3 بيوت متنقلة وجرار زراعي.

هدم 80 مسكنا ومنشأة زراعية:

وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت في تشرين الثاني، 64 عملية هدم طالت 80 منشأة منها 37 مساكن مأهولة و9 مساكن غير مأهولة و17 منشأة زراعية وغيرها، تركزت في محافظات الخليل والقدس وبيت لحم وجنين.

وأضاف أن سلطات الاحتلال بدأت بإصدار الكثير من الأوامر ذات الصبغة العسكرية والتي اطلقت عليها "اوامر عاجلة" من اجل وضع يدها على مساحات من أراضي المواطنين، وتتميز هذه الأوامر بأنها تحظر على المواطنين إمكانية الاعتراض عليها في محاولة لإحباط جهود المواطنين في متابعة واستعادة هذه الأراضي.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت في الشهر المنصرم على ما مجموعه 20 دونما من خلال إصدار 5 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية في محافظات نابلس وقلقيلية وبيت لحم ورام الله، إضافة لإخطارها بهدم 9 مبان تعود لمواطنين في محافظات القدس وبيت لحم ورام الله وطوباس.

19 مخططا هيكليا لأغراض توسعة مستعمرات لبناء 2364 وحدة استعمارية:

وكشف شعبان أن سلطات الاحتلال كثفت في الفترة الأخيرة عمليات دراسة المخططات الهيكلية للمستعمرات سواء بالمصادقة أو الإيداع من أجل عمليات التوسعة على حساب أراضي المواطنين، وقدمت ما مجموعه 19 مخططا هيكليا لأغراض توسعة مستعمرات للدراسة بواقع 2364 وحدة استعمارية تركزت في محافظات قلقيلية وبيت لحم وسلفيت وأريحا والخليل، إضافة إلى الموافقة على إقامة منشأتين للطاقة الكهربائية في محافظة أريحا.

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