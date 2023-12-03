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البنتاغون: إسرائيل قد تواجه هزيمة استراتيجية في قطاع غزة

12/3/2023 3:15:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال كلمة ألقاها في منتدى ريغان للدفاع الوطني المنعقد هذه الأيام في كاليفورنيا، إن إسرائيل قد تواجه هزيمة استراتيجية في قطاع غزة.

وأضاف الوزير: "في هذا النوع من القتال، يكون السكان المدنيون هم مركز الثقل. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فسوف تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية".

ووفقا له، لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يكسب المعركة ضد حماس إلا إذا قامت القوات الإسرائيلية بالمهمة الرئيسية المتمثلة في منع مقتل المدنيين والعمل لحمايتهم في قطاع غزة.

يوم الجمعة الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بأن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".

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