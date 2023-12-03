البنتاغون: إسرائيل قد تواجه هزيمة استراتيجية في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال كلمة ألقاها في منتدى ريغان للدفاع الوطني المنعقد هذه الأيام في كاليفورنيا، إن إسرائيل قد تواجه هزيمة استراتيجية في قطاع غزة.
وأضاف الوزير: "في هذا النوع من القتال، يكون السكان المدنيون هم مركز الثقل. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فسوف تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية".
ووفقا له، لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يكسب المعركة ضد حماس إلا إذا قامت القوات الإسرائيلية بالمهمة الرئيسية المتمثلة في منع مقتل المدنيين والعمل لحمايتهم في قطاع غزة.
يوم الجمعة الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بأن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".
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