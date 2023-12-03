رئيس كولومبيا يجدد إدانته لعدوان الاحتلال: هجمات إسرائيل على غزة“نازية”

MENAFN - Palestine News Network ) بوغوتا/PNN- شبّه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بـ”الممارسات النازية”.

جاء ذلك في تدوينة له، السبت، عبر منصة“إكس”، انتقد فيها“بشدة” القصف الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة.

وقال بيترو في التدوينة التي أرفقها بمشاهد المنطقة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي:“يقولون إن هذه ليست بنازية. قتل 5.300 طفل وطفلة فلسطينية ممارسة نازية رغم عدم إعجاب ضمير الغرب بهذه الحقيقة”.

وأضاف:“أكررها مرة أخرى، هذه نازية”.

بيترو الذي سبق وأن وصف الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ”النازية”، كان قد صرّح في وقت سابق بأن غزة تشهد“إبادة جماعية”.

وكانت

وزارة الخارجية الألمانية

رفضت تصريحات الرئيس الكولومبي،

التي أدلى بها في مؤتمر المناخ العالمي في دبي (كوب 28) وقارن فيها بين أزمة المناخ وحرب غزة والحقبة النازية.

وكتبت الخارجية الألمانية على منصة إكس، اليوم السبت، أن الخلط بين تداعيات أزمة المناخ بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في العالم والمعاناة في غزة“غريب”، والمقارنة مع الحقبة النازية“غير مقبول”.

وكان السياسي ذو التوجه اليساري ألقى خطابا في المؤتمر، أمس الجمعة، اتهم فيه الدول الغنية في الشمال بأنها وحدها التي تتحمل المسؤولية عن التغير المناخي، وفي هذا السياق، قال إن إسرائيل ترتكب في الوقت الراهن“إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين وإن مثل هذا المصير سيواجهه مستقبلا لاجئو المناخ القادمون من الجنوب.

وقال بيترو إن“الإبادة الجماعية والهجمية بحق الشعب الفلسطيني هما ما ينتظر شعوب الجنوب عند خروجها بسبب أزمة المناخ”، وأردف“ما نراه في غزة هو التجربة (البروفة) العامة للمستقبل”.

وحذر بيترو من أن الخروج من الجنوب صوب الشمال ستكون له عواقب ولاسيما في الدول التي تنتهج سياسات معادية للهجرة التي تشهد حاليا صعودا لليمين المتطرف، واستطرد بيترو أن“(الزعيم النازي الراحل أدولف) هتلر يطرق بالفعل أبواب منازل الطبقة المتوسطة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وكثيرون سمحوا له بالدخول بالفعل”.

(وكالات)



