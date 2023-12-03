MENAFN - Palestine News Network ) واصل الجيش الإسرائيلي، في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، غاراته وقصفه بشكل كثيف على مناطق مختلفة من القطاع، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينيةعن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ اندلاعها يوم 7أكتوبر الماضي ولغاية اللحظة إلىأكثر من 15 ألفا(70% منهم من الأطفال والنساء)، وارتفاع عدد الجرحى إلى 40 ألفاواكثر من 7 الاف مفقود





استشهاد الشاب عدنان عصام زيد (21 عاما) برصاص قوات الاحتلال بينما كان متوجها لمكان عمله في احدى المخابز، حيث قضى متأثرا بجروحه

في قلقيلية، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام تلك القوات للمدينة







الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل 21 آخرين في محافظة الخليل





قال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة إن الاحتياجات الإنسانية هائلة في قطاع غزة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير المزيد ووسط تخوفات من انتشار الأمراض،