-->

Sunday, 03 December 2023 06:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز11

12/3/2023 3:15:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واصل الجيش الإسرائيلي، في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، غاراته وقصفه بشكل كثيف على مناطق مختلفة من القطاع، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية
عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ اندلاعها يوم 7أكتوبر الماضي ولغاية اللحظة إلى
أكثر من 15 ألفا
(70% منهم من الأطفال والنساء)، وارتفاع عدد الجرحى إلى 40 ألفا
واكثر من 7 الاف مفقود


استشهاد الشاب عدنان عصام زيد (21 عاما) برصاص قوات الاحتلال بينما كان متوجها لمكان عمله في احدى المخابز، حيث قضى متأثرا بجروحه
في قلقيلية، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام تلك القوات للمدينة


الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل 21 آخرين في محافظة الخليل


قال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة إن الاحتياجات الإنسانية هائلة في قطاع غزة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير المزيد ووسط تخوفات من انتشار الأمراض،

MENAFN03122023000205011050ID1107526916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث