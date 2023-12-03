(MENAFN
- Palestine News Network )
واصل الجيش الإسرائيلي، في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، غاراته وقصفه بشكل كثيف على مناطق مختلفة من القطاع، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية
عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ اندلاعها يوم 7أكتوبر الماضي ولغاية اللحظة إلى
أكثر من 15 ألفا
(70% منهم من الأطفال والنساء)، وارتفاع عدد الجرحى إلى 40 ألفا
واكثر من 7 الاف مفقود
استشهاد الشاب عدنان عصام زيد (21 عاما) برصاص قوات الاحتلال بينما كان متوجها لمكان عمله في احدى المخابز، حيث قضى متأثرا بجروحه
في قلقيلية، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام تلك القوات للمدينة
الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل 21 آخرين في محافظة الخليل
قال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة إن الاحتياجات الإنسانية هائلة في قطاع غزة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير المزيد ووسط تخوفات من انتشار الأمراض،
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