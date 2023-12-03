سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 (8 غرامات) 340 دينارًا، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 300 دينار ، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب
واضاف ديب ، أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم عند 41.9 للبيع للمواطنين، مقابل 40.2 للشراء منهم.
MENAFN03122023000208011052ID1107526910
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.