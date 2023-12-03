أسترازينيكا تتعاون مع شركة ذكاء اصطناعي أمريكية لتطوير عقار لمكافحة السرطان

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأحد، أن شركة صناعة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" وقعت صفقة تصل قيمتها إلى 247 مليون دولار مع شركة "أبسي" الأمريكية للذكاء الاصطناعي من أجل ابتكار جسم مضاد لمكافحة السرطان.

وأفاد تقرير للصحيفة بأن التعاون يهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى شركة أبسي لتحليل البروتين على نطاق واسع لإيجاد علاج فعال للأورام، وهو محور اهتمام رئيسي لأسترازينيكا.

ولم يذكر نوع السرطان الذي يخططون للتعامل معه.

ولم ترد أبسي وأسترازينيكا فورا على طلبات رويترز للتعليق.

وقالت الصحيفة إن الصفقة تتضمن دفع رسوم مقدما لأبسي وتمويل البحث والتطوير والمدفوعات المهمة بالإضافة إلى رسوم حقوق الملكية على مبيعات أي منتج.

ونقل تقرير عن شون ماكلين المؤسس والرئيس التنفيذي لأبسي قوله إن تطبيق القواعد الهندسية على اكتشاف الأدوية أدى إلى تحسين احتمالات النجاح وتقليل زمن التطوير.

وتطبق أبسي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لابتكار الأدوية المحتملة الأفضل بناء على تقارب الهدف والسلامة وقابلية التصنيع إلى جانب محددات أخرى.

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