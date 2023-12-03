بقيادة إماراتية فاعلة.. مبادرات وتعهدات تاريخية حصيلة أول 3 أيام من كوب28

بقيادة فاعلة من دولة الإمارات، شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) حتى أمس (السبت)

تعهدات تاريخية بشأن مكافحة التغير المناخي والحد من الانبعاثات الضارة، ضمن جهود

التنسيق والتعاون الدولي لبناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة.



صندوق الحلول المناخية (ألتيرا)

استهلت دولة الإمارات مبادرات المناخ بإطلاق صندوق خاص "للحلول المناخية" (ألتيرا) بقيمة 30 مليار دولار على مستوى العالم والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.

ويهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وسيكون مقر الصندوق في سوق أبوظبي العالمي، وسيضم فريقاً من المتخصصين في الاستثمار المناخي.

صندوق الخسائر والأضرار

كما شهد اليوم الأول من المؤتمر الإعلان عن إطلاق صندوق "الخسائر والأضرار" المخصص لمساعدة الدول الضعيفة في مواجهة التداعيات المكلفة والمدمّرة للكوارث المناخية. وأعلنت دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق، ودعت جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر.

وتجاوزت مجموع التعهدات حتى نهاية السبت عتبة 650 مليون دولار، بحسب تعداد مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC).

الصندوق الائتماني للاستدامة

تعهَّدت الإمارات بتقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار) من حقوق السحب الخاصة إلى (الصندوق الائتماني للصلابة والاستدامة) التابع لصندوق النقد الدولي لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل.

دعم الطاقة النظيفة في إفريقيا

أطلقت الإمارات مبادرة تمويل بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أمريكي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.

المبادرة تندرج تحت برنامج "اتحاد 7" الذي أطلقته الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022، وهو منصة تطوير مدعومة من وزارة الخارجية تهدف لتزويد 100 مليون فرد في أنحاء إفريقيا بالكهرباء النظيفة بحلول 2035.

مبادرات المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات

وشهد المؤتمر إطلاق «المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات»، وهو مجموعة من المبادرات الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات العالمية بشكل ملموس.

ووقعت أكثر من 116 دولة على تعهد الإمارات بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتزمت بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات.



ووافقت 27 دولة، من خلال انضمامها إلى إعلان الإمارات للهيدروجين، على اعتماد معيار عالمي لإصدار الشهادات، والاعتراف بخطط إصدار الشهادات الحالية لإنتاج الهيدروجين.

ووقعت 50 شركة تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، حيث تلتزم هذه الدولة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان، ووقف حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

الفحم

وأطلقت فرنسا والولايات المتحدة إضافة إلى دول أخرى بينها إندونيسيا وفيتنام، السبت مبادرة لدعم تسريع التخلي عن الفحم الذي يستخدم حاليا لتوليد ثلث الكهرباء في العالم.

ونظرًا إلى أن تحوّل الطاقة قد يهدّد الوظائف والاستقرار الاقتصادي في الكثير من الدول الناشئة التي لا تزال تعتمد على الفحم، وخصوصًا في آسيا، دعت الدول المشاركة في المبادرة ومنها كندا وبريطانيا وماليزيا والسنغال، إلى "إيجاد مصادر جديدة للتمويل العام والخاص". وطالبت البنك الدولي بخفض تكلفة الاستثمارات في الطاقات النظيفة في الدول الناشئة.

من جانبها، تعهّدت اليابان بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بدون احتجاز أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عمليات الحرق.

أمريكا تعود للمساهمة

وأعلنت الولايات المتحدة السبت المساهمة بثلاثة مليارات دولار في "الصندوق الأخضر للمناخ"، بعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.



الميثان

بعد جهود استغرقت أكثر من عامين، أعلنت الولايات المتحدة السبت معاييرها النهائية الرامية إلى تخفيض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز.

وستسمح هذه المعايير بتقليص انبعاثات الميثان بـ58 مليون طنّ بين 2024 و2038، بحسب الوكالة الأميركية لحماية البيئة. وتعادل هذه الكمية 1,5 مليار طنّ من ثاني أكسيد الكربون، أي ما "يوازي تقريبًا" انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة الأميركي عام 2021.

الزراعة

تشير التقديرات إلى أن الأغذية والزراعة مسؤولة عما يقرب من ثلث غازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ولكنها مهددة بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.

وللمرة الأولى خلال مؤتمر للمناخ، وافقت أكثر من 130 دولة الجمعة على إعطاء الأولوية لهذين القطاعين في خططها الوطنية للمناخ.



