الانتخابات الأمريكية.. صراع الأفكار واختلاف القيم يهددان الديموقراطية

غموض كبير يغطي الأفق فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024. ففي الوقت الذي تتزايد فيه قائمة الأزمات الدولية، تتصاعد حدة المعارك الحزبية في الكونجرس الأمريكي حول أولويات السياسة الخارجية، ما يشير إلى أن هناك مبرراً للمخاوف بشأن التزامات أمريكا في المستقبل، حسبما ترى الدكتورة ليزلي فينجاموري مديرة برنامج الولايات المتحدة والأمريكتين وعميدة أكاديمية الملكة إليزابيث الثانية للقيادة في الشؤون الدولية بمعهد تشاتام هاوس البريطاني (المعهد الملكي للشؤون الدولية).

وتقول فينجاموري في تحليل نشره معهد تشاتام هاوس، إن الجمهوريين الذين يدعمون ترامب يستغلون الحرب بين إسرائيل وحماس للحد من دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.



وانتقد الجمهوريون الرئيس جو بايدن لقراره الخاص بالاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كاليفورنيا الشهر الماضي.

وينذر تهديد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حالة إعادة انتخابه بزيادة خطر عدم الاستقرار في أنحاء أوروبا.

وتشير فينجاموري إلى أن خيارات السياسة الخارجية الأمريكية سوف تشكل آفاق السلام في أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط. فقوة ديمقراطية أمريكا هي التي ترسخ وتعزز دورها العالمي، ومن ثم فإن الانتخابات الأمريكية تمثل خطراً وجودياً بدرجة كبيرة. وذلك أيضاً بالنسبة للديمقراطية نفسها - داخل الحدود الأمريكية وخارجها.



إن نقطة البداية لانتحابات 2024 مضطربة بالفعل.



وتتعرض المعايير والمؤسسات التي تعد الركائز لأساس الديمقراطية للتنافس من جانب من لا تساندهم أصوات الأغلبية.

وأهم هذه المعايير قبول انتقال سلمي للسلطة في أعقاب انتخابات حرة ونزيهة.



ففي الوقت الحالي يشارك ثلثا الجمهوريين في نسخة مما يسمى بـ"الكذبة الكبيرة" ويواصلون اعتبار الانتخابات الرئاسية عام 2020 "غير شرعية". ولا يقيمون وزناً لحقيقة أن المحاكم المختصة أكدت نتائج الانتخابات بعد بحث العديد من الطعون القانونية.

وترى فينجاموري أن الاحتمالات تبدو قاتمة بالنسبة للتغلب على الخلافات الحزبية وإعادة قوى الجمهوريين المتطرفة للانضمام إلى حوار مشترك. وأحد سبل تحقيق ذلك، وهو التوصل لإجماع حول سلة بسيطة من السياسات، يعد بعيد المنال بصورة متزايدة.



هناك تقريباً انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين حول جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وليس أقلها حقوق الإجهاض والتعليم والرعاية الصحية وتغير المناخ والاقتصاد.

وفي الوقت الراهن، غالباً ما يتسم الجدل في مجال السياسة برفض شرعية القيم التي يتبناها الطرف المعارض. ويخلق هذا سياقاً سياسياً تتقلص فيه فرصة تشكيل تحالفات حزبية والتوصل لحلول وسط، وهو أساس الممارسة الديمقراطية.

وفي ظل هذه الظروف، تصبح للانتخابات أهمية أكبر، ما يخلق فرصة لحدوث تحولات كبيرة في مجالات السياسة الرئيسية التي تؤثر في الحياة اليومية في الولايات.

وتقول فينجاموري إن زوال الديمقراطية قد يكون موتاً نتيجة جروح لا حصر لها. ولكن سنوات رئاسة ترامب الأربع شهدت تحول الهجمات الصارخة ضد المعايير الديمقراطية إلى سمة منتظمة للحياة السياسية.

لا يمكن إنكار المصادر الكامنة لتآكل الديمقراطية في الولايات المتحدة. فقد حظى ترامب، وأنصاره حالياً، بدعم قاعدة محلية غالبيتها من الرجال من الطبقة العاملة الذين أصبحوا يعانون من تأثير العولمة وخاصة فقدان فرص العمل في قطاع التصنيع في أمريكا. وأدى التفكك الثقافي المصاحب للطبيعة المتغيرة للمجتمع الأمريكي والسياسات التقدمية إلى تفاقم حالة انعدام الأمن.

كما تبنى ترامب سياسات أدت إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وتعزيز الهجمات على أعدائه، وتحول مجموعة أساسية من الجمهوريين إلى التطرف، وتفاقم العداء بين الحزبين الرئيسين في أمريكا.

وتضيف فينجاموري أنه رغم القلق المبرر بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في أمريكا، هناك ما يدعو إلى الثقة بحذر في هذا المستقبل. فقد أبدى المجتمع المدني إصراراً وقدرة على التصدي للسياسات التي تقلص المعايير الديمقراطية الليبرالية، حتى من جانب من يشغلون أكبر المناصب في الحكومة.

ففي سنوات رئاسة ترامب الأربعة، شهد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي زيادة مقدارها ستة أضعاف في التبرعات، والتي استخدمت لخوض المعارك القانونية في عدد من الولايات للتصدي للقيود على الحريات المدنية وغيرها من انتهاكات الدستور.



وقد كان الهجوم على مبنى الكونجرس في السادس من

يناير 2021، الهجوم الأوضح والأكثر صدمة بالنسبة للديمقراطية، ومع ذلك عاد الكونجرس إلى عمله وصدق على نتائج انتخابات 2020 التي شهدت فوز الرئيس جو بايدن.

واختتمت فينجاموري تحليلها بأنه ما يزال هناك احتمال تعرض الديمقراطية في أمريكا، وحكم القانون، وصون الانتخابات، وحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، واستقلال القضاء، واحترام العلم، وسلامة المعلومات، لهجوم مباشر في حالة عودة ترامب للبيت الأبيض.

ومع اتجاه أمريكا بسرعة نحو الدورة الانتخابية لعام 2024، ستكون أجندة الرئيس بايدن الخاصة بتحقيق الوحدة في الصفوف أكثر أهمية من أي وقت مضى، لكن سيكون تحقيقها أكثر صعوبة.

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