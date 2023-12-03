أسعار الذهب تواصل ارتفاعها عالميًا لثالث أسبوع على التتابع

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب استمرارًا في اتجاهها الصاعد على مستوى العالم للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سعى المستثمرون إلى اللجوء إلى المعدن الثمين، مما يعزز وضعه كملاذ آمن. اكتسب ارتفاع أسعار عقود الذهب زخمًا نهاية الأسبوع التجاري، تأثرًا بتصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
كما شهدت أسعار عقود الذهب لتسليم فبراير في أحدث جلسة تداول، العقد الأكثر نشاطًا، زيادة ملحوظة بنسبة 1.6 بالمئة, ما يعادل 32.5 دولار، لتستقر عند 2089.7 دولار للأوقية. وقد سجل هذا زيادة هامة بنسبة 3.25 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وقد ساهم انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35 بالمئة خلال جلسة التداول السابقة في تعزيز أسعار الذهب.
كذلك أضافت تصريحات جيروم باول دفعة إضافية لارتفاع أسعار الذهب، حيث أعرب عن توقعاته بتباطؤ في نمو الإنفاق والإنتاج في العام المقبل. وأشاد باول بتأثيرات الجائحة وتأثير السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلي، مما يجعل المستثمرين يلجؤون إلى الذهب كحافز موثوق ضد عدم اليقين، نظرًا للضغوط السلبية التي تفرضها السياسة النقدية الحالية على النشاط الاقتصادي والتضخم.
في حين يؤكد هذا الحركة المستمرة للارتفاع في أسعار الذهب على قوة المعدن الثمين كملاذ آمن، حيث يراقب المستثمرون بعناية المؤشرات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية للإشارات التي قد تؤثر على المشهد المالي. ومع استمرار عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، يظل الذهب هو الأصل المفضل للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق استقرار وأمان في محافظهم.
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