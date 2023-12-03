يلين تعبر عن ثقتها بعدم احتياج الاقتصاد الأمريكي لتشديد حازم للسياسة النقدية

(MENAFN
) في تصريح أدلى به يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر، عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن ثقتها في أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج إلى تشديد حازم للسياسة النقدية لمواجهة المخاوف المتعلقة بالتضخم. وأعربت يلين عن اعتقادها بأن الاقتصاد مستعد تمامًا لتحقيق "هبوط ناعم"، حيث شددت على أهمية تحقيق توازن حساس بين التضخم ونمو الاقتصاد دون أن يؤدي ذلك إلى هبوط حاد.
كما تتضمن فكرة "هبوط ناعم" نهجًا استراتيجيًا لإدارة التضخم من خلال تقليل وتيرة نمو الاقتصاد، بهدف تجنب دفع الاقتصاد إلى حالة ركود. وشددت يلين على أهمية هذا النهج، مصورة إياه كتدبير استباقي للتحكم في ضغوط التضخم دون التأثير السلبي على استقرار الاقتصاد بشكل عام.
كذلك ألقت يلين الضوء على حالات سابقة حين كان على مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ تدابير تشديد في السياسة للحد من التضخم غير المستدام. وكان هذا النهج الاستباقي حاسمًا لتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد بشكل عام. ومع ذلك، عبرت يلين عن تفاؤلها بشأن السيناريو الحالي، حيث أشارت إلى انخفاض كبير في معدلات التضخم وعودة بعض الأسعار إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ومع ظهور علامات تحسن في المشهد الاقتصادي، عبرت يلين عن أملها في أن يشعر الأمريكيون تدريجيا بتحسن في ظروفهم الاقتصادية. ويتناسب هذا التوجه الإيجابي مع ثقة وزيرة الخزانة في مسار الاقتصاد وفعالية النهج الحالي في التوجيه نحو "هبوط ناعم".
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