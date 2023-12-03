الرئيس البرازيلي: البرازيل ستنضم إلى أوبك+

(MENAFN
) في تطور هام، أعلن الرئيس البرازيلي لولا في دبي يوم السبت الموافق 2 ديسمبر, أن بلاده ستنضم إلى أوبك+، مشيرًا إلى التزام البلاد بالتفاعل مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط استعدادًا لانتقال طاقي بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وتم الإعلان عن الدعوة الرسمية لمشاركة البرازيل خلال اجتماع أوبك+، الاتحاد الذي يضم 13 دولة عضو في منظمة أوبك وعشر دول شريكة، بما في ذلك روسيا.
كما أوضح الرئيس لولا خلال جلسة نقاش في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ كوب28 في دبي، أن انضمام البرازيل إلى أوبك+ لا يعني الانضمام الكامل إلى أوبك نفسها. وشدد لولا على أن البرازيل تهدف إلى المشاركة كمراقب ضمن إطار أوبك+، مقارنًا ذلك بدوره عندما يتم دعوته للمشاركة في مجموعة الدول الصناعية جي7. وأبرز لولا أسلوبه الذي يتضمن الاستماع وعدم اتخاذ قرارات فعّالة حتى يتم التوصل إلى توافق، مشيرًا إلى مشاركته في قمة جي 7 في اليابان في مايو الماضي.
كذلك أكد جان-بول برات، رئيس شركة بتروبراس البرازيلية، أن دور البرازيل في أوبك+ سيكون كمراقب، مستبعدًا انضمام بلاده إلى حصص الإنتاج التي تقررها المنظمة، وأعرب لولا عن نيته الرغبة في لعب دور بارز في المناقشات المتعلقة بالانتقال الطاقي. وأكد لولا على أهمية مشاركة البرازيل في أوبك+، مشددًا على ضرورة إقناع الدول الرئيسية المنتجة للنفط بالاستعداد لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري.
وباعتبارها أكبر منتج للنفط في أمريكا اللاتينية، مع احتياطيات بحرية هائلة، شهدت البرازيل مساهمة ملحوظة في إنتاج النفط العالمي. تشير بيانات من مجموعة أرغوس إلى أنه في سبتمبر، سجلت البرازيل إنتاج النفط الخام بمعدل 3.7 مليون برميل يوميًا، بزيادة ملحوظة بلغت ما يقرب من 17 في المائة على أساس سنوي، ووصلت إلى "مستوى قياسي".
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