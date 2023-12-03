صادرات كوريا الجنوبية تواصل ارتفاعها معززة بطلب متصاعد على الشرائح الإلكترونية

(MENAFN
) سجلت كوريا الجنوبية نموًا في صادراتها لثاني شهر على التتابع في الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على الشرائح الإلكترونية. ووفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 7.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 55.8 مليار دولار في نوفمبر.
كما يأتي هذه الزخم الإيجابي بعد زيادة في الصادرات الذي سجلت في أكتوبر، مما يعد نهاية لفترة استمرت 13 شهرًا من الانخفاض على أساس سنوي. ويعزى السبب في الصعوبات السابقة إلى سياسات التشديد النقدي التي اعتمدتها الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام.
كذلك أفادت وزارة التجارة الكورية الجنوبية بأن نمو الصادرات في نوفمبر يمكن أن يُرجع بشكل كبير إلى عودة صادرات الشرائح الإلكترونية، مسجلة النمو الإيجابي لأول مرة في 16 شهرًا، حيث ارتفعت صادرات الشرائح بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 9.5 مليار دولار.
في حين شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي، وبلغت 52 مليار دولار في الشهر الماضي. وقد كان هذا الانخفاض ناتجًا بشكل خاص عن انخفاض بنسبة 22.2 في المائة على أساس سنوي في واردات الطاقة.
وحافظت كوريا الجنوبية على فائض تجاري لسادس شهر على التتابع، حيث سجلت فائضًا قدره 3.8 مليار دولار في نوفمبر، ويُعد هذا الرقم هو الأكبر منذ شهر أيلول لعام 2021 عندما حققت البلاد فائضًا تجاريًا بقيمة 4.28 مليار دولار.
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