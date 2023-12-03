الأسهم الأوروبية ترتفع بفعل قطاع التعدين وتوقعات بتخفيض الفائدة

(MENAFN
) شهدت الأسواق الأوروبية يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر, استمرارًا في الصعود، حيث ارتفعت الأسهم، وساهم في ذلك ارتفاع حاد في قطاع التعدين وتراجع عوائد سندات منطقة اليورو نتيجة لتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة.
كما أغلق مؤشر ستوكس600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 1 بالمئة, ليصل إلى أعلى مستوياته منذ آب، وذلك بعد تحقيق مكاسب شهرية بلغت 6.4 بالمئة في نوفمبر. كذلك شهد المؤشر ارتفاعًا للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بدعم من مكاسب أسبوعية في قطاع العقارات، الذي يتميز بالحساسية العالية تجاه أسعار الفائدة.
كذلك امتدت خسائر عوائد سندات منطقة اليورو بعد نشر بيانات ضعيفة للتصنيع في الولايات المتحدة وتصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما دعم آمال خفض أسعار الفائدة قد تحدث في الربع الأول من العام المقبل.
في حين توقعت جولدمان ساكس أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بتنفيذ أول خفض لأسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بتوقع سابق بتنفيذ الخفض في الربع الثالث من 2024. وكان قطاع التعدين في صدارة القطاعات المرتفعة يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 4.2 في المائة، نتيجة لتأثير ارتفاع أسعار المعادن بفضل انخفاض الدولار والبيانات الداعمة من الصين، وهي مستهلك رئيسي.
وشهدت أسهم شركة "سيقنيفاي للاضاءة" زيادة بنسبة 4.9 بالمئة، بعد إعلان أكبر شركة تصنيع للإضاءة في العالم عن هيكل تنظيمي جديد لتقليل التكاليف.
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