رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول يؤكد حذر المركزي الأمريكي بما يتعلق بالفائدة

(MENAFN
) في بيان صدر مساء يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر، أكد جيروم بول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، التزام المصرف المركزي الأمريكي بموقف حذر فيما يتعلق بأسعار الفائدة، حيث أوضح أن هناك حاجة للحفاظ على وجهة نظر متيقظة رغم التفاؤل الجديد الذي أعرب عنه بشأن التقدم المحقق. ويرى بول أن تدخلات الاحتياطي الفيدرالي في تباطؤ الاقتصاد أصبحت "أكثر توازنًا".
كما أشار بول إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في توجيه أسعار الفائدة إلى المنطقة المقيدة، مما يعني أن السياسة النقدية الحالية تفرض ضغطًا سلبيًا على النشاط الاقتصادي والتضخم. ورغم فعالية هذه الإجراءات، ويؤكد بول أن التضخم الرئيسي قريب الآن من هدف الاحتياطي الفيدرالي المستهدف والبالغ 2 في المائة.
كذلك قدم بول تقديرًا للنتائج المحققة وأكد تحقيق الأهداف المرجوة من الاقتصاد خلال فعالية في كلية سبيلمان في أتلانتا. ومع ذلك، يظل بول حذرًا، حيث يشير إلى أن تداولات النتائج الكاملة لرفع الفائدة بنسبة كبيرة قد تظهر لاحقًا. ويشدد على ضرورة التحلي بالحذر، مع التنبيه إلى أن لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي ستتقدم بحذر نظرًا لتوازن المخاطر المرتبطة بالتشديد والفائض المحتمل.
في حين يشير بول في ختام كلمته، إلى أن الإجراءات القادمة ستكون قائمة على البيانات، مع التأكيد على الالتزام بتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، مثل رفع أسعار الفائدة، استنادًا إلى تطور المشهد الاقتصادي المتغير.
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