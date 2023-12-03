اقتصاد اليونان ينتعش وفيتش ترفع تصنيف الدين السيادي

(MENAFN
) في تطور هام، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر, رفعها تصنيف الدين السيادي لليونان من "بي بي +" إلى "بي بي –" مع توقع "مستقر". ويُعتبر هذا الرفع في التصنيف خطوة إيجابية، حيث يضع اليونان الآن في فئة "الاستثمار" المرموقة. ويأتي هذا الإعلان في سياق تحسن اقتصادي مستمر لليونان، الذي قد يعزز من فرص الاستثمار وتحسين شروط التمويل للاقتصاد الوطني.
كما تقوم فيتش بتقييم إيجابي للوضع الاقتصادي في اليونان، حيث تتوقع استمرار انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد. ويرجع هذا الاتجاه الإيجابي إلى النمو الاقتصادي المستمر والحذر المالي الذي اتخذته الحكومة اليونانية. بالإضافة إلى ذلك، تعبّر الوكالة عن ثقتها في تفادي اليونان للمخاطر السياسية بشكل نسبي منخفض. وقد أثنت الوكالة على جهود اليونان في مجالات مثل مراقبة الميزانية وإصلاحات الضرائب.
كذلك رحب وزير المالية اليوناني، كوستين هاتزيداكيس، بالقرار ووصفه بأنه إنجاز وطني هام. وفقًا له، يفتح التصنيف المرتقب الأبواب أمام تدفقات استثمارية أكبر وتحسين شروط التمويل للاقتصاد، مما يسهم في تحسين فرص النمو وزيادة فرص العمل. وقد قدّر هاتزيداكيس بشكل خاص تقدير فيتش للجهود الملموسة في خفض الدين العام، الذي انخفض بنسبة 65 نقطة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو إنجاز يأتي في سياق الاستجابة لتحديات جائحة الوباء، مع توقع انخفاض إضافي ليصل إلى 141.2 في المائة بحلول عام 2027.
في حين من المهم أيضًا أن نشير إلى أن شركة دي بي آر إس مورنينج ستار، المقرة في كندا، كانت قد رفعت تصنيف الائتمان الخاص باليونان إلى الدرجة الاستثمارية في سبتمبر، مما يمثل منعطفًا إيجابيًا آخر في مسار الاقتصاد اليوناني ويعزز مكانته في الأسواق المالية الدولية.
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