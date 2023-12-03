أنستغرام يتيح البحث بكل اللغات على خدمة ثريدز

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام إلى نسخته الأحدث إمكانية البحث على خدمة الرسائل المكتوبة "ثريدز" المنافسة لمنصة إكس (تويتر سابقا) بكل اللغات.

وبدأ اختبار خاصية البحث في دول ناطقة باللغة الإنجليزية ومنها نيوزيلندا وأستراليا في أغسطس الماضي قبل إضافة باقي الدول المتحدثة بالإنجليزية والإسبانية ومنها الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي. والآن قال أدم موسيري رئيس إنستجرام إن خاصية البحث الآن تدعم كل اللغات المستخدمة في تطبيق إنستجرام.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا التحديث سيجعل التطبيق الذي يستخدمه حاليا نحو 100 مليون مستخدم شهرياً، أكثر فائدة لجمهور عالمي أوسع نطاقاً.

كما تأتي هذه الأنباء في أعقاب تقارير عن قرب إطلاق خدمة ثريدز في الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أنستغرام قد يطلق الخدمة في الاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر الحالي، مشيرة إلى أنها قد تتيح عدة أوضاع بحيث يمكن للمستخدم قراءة المشاركات دون الحاجة إلى إنشاء حساب على التطبيق.



في الوقت نفسه فإن إضافة إمكانيات البحث ستكون

عنصرا أساسيا في نجاح الخدمة في الاتحاد الأوروبي بسبب تعدد اللغات فيه. كما أنها ستجعل خدمة ثريدز أكثر فائدة في أكثر من 100 دولة موجود فيها تطبيق إنستغرام.

ويسعى فريق ثريدز في إنستغرام لتطوير الخدمة

استجابة لأراء المستخدمين، فأضاف خصائص مثل التسلسل الزمني للمشاركات ونسخة الويب

وطريقة لمعرفة المستخدمين الذين أعجبتهم المشاركة وإجراء استطلاعات الرأي العام ونشر الرسوم وزر التحرير لتعديل المشاركة بعد بثها وغير ذلك بعد شهور قليلة من إطلاق الخدمة.