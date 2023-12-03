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أيرباص تطور تاكسي طائراً يتم التحكم فيه عن بعد

12/3/2023 2:26:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص عن مشروع لتطوير طائرة عمودية كهربائية صغيرة للعمل كتاكسي طائر داخل المدن ويتم التحكم فيها باستخدام كمبيوتر لوحي.

وقالت الشركة إن الطائرة الجديدة واسمها "سيتي أيرباص نكست جين" /كهربائية كلياً وعمودية/ ويتم التحكم فيها عن بعد باستخدام "التابلت".

وشهدت تجربة الطائرة "نكست جين" الناجحة "إقلاع الطائرة وطيرانها ووصولها ثم هبوطها بطريقة آلية كليا في رحلة استمرت لمدة ساعة سارت خلالها في طريق محدد سلفا" بحسب بيان أيرباص.

وحقق نظام القيادة الذاتية للطائرة الكهربائية الجديدة الذي يعتمد على الكمبيوتر اللوحي نجاحا واضحا. وخلال الرحلة التجريبية كان هناك طيار "يراقب نظام القيادة الذاتية الذي يستطيع رصد أي عوائق غير محددة سلفا ويقوم بتغيير وضع الطائرة بصورة آلية لكي تتخذ مسار طيران آمناً".

كما يسمح نظام الملاحة المعتمد على الكمبيوتر اللوحي لأي طيار باستعادة السيطرة على الطائرة بسهولة من خلال
الكمبيوتر اللوحي واستئناف المهمة بعد ذلك" بحسب
أيرباص.

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