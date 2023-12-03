أمازون تطلق منصة الذكاء الاصطناعي كيو لمساعدة الشركات في تحليل البيانات

أعلنت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون دوت كوم إطلاق نسختها من منصة الذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي" لمساعدة الشركات في تحليل البيانات ومقارنة الأرقام وإعداد مسودة البيانات الصحفية بطريقة آلية.

تطلق أمازون على المنصة الجديدة اسم "كيو" وتديرها شركة خدمات الحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفيسز" (أيه.دبليو.إس) التابعة لأمازون دوت كوم. وتنافس الخدمة الجديدة خدمات مماثلة توفرها شركات مثل مايكروسوفت وجوجل، لكنها تستهدف بشكل خاص الاستفادة من الدور الريادي لأمازون في قطاع الحوسبة السحابية.

وتعتمد فكرة المنصة الجديدة على سماح الشركات لها بالوصول إلى معلومات محددة عنها حتى تتمكن من تقديم التحليلات

والاقتراحات والحلول للمشكلات.

ويأتي الكشف عن هذه المنصة في الوقت الذي تزايدت فيه التحذيرات من السماح للموظفين بتقديم البيانات الحساسة إلى منصات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي.بي.تي.

من ناحيتها تقول أمازون

إن التحكم في البيانات التي تصل إلى منصة الذكاء الاصطناعي يضمن منع ظهور ما تسمى بالهلوسات وهي قيام أنظمة الذكاء الاصطناعي باختلاق حقائق، أمام المستخدم، وهي مشكلة معروفة جدا لمستخدمي شات جي.بي.تي من شركة أوبن أيه.آي وبارد من جوجل.

من ناحيته قال أدم سليبسكي رئيس شركة الحوسبة السحابية "أيه.دبليو.إس"

إن أمازون أكدت أنه لن يتم استخدام بيانات العملاء في تدريب نظام الذكاء الاصطناعي، ولكن سيتم تغذية نظام "كيو" ببيانات عمرها 17 عاما من قواعد بيانات شركة الحوسبة السحابية.

يذكر أن منصات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي.بي.تي تستطيع صياغة النصوص بنفس الطريقة البشرية تقريبا. وتعتمد هذه التقنية على تخمين التسلسل المناسب للكلمات من أجل تكوين جملة سليمة. ويتم تدريب هذه التقنية بالاعتماد على كمية كبيرة من المعلومات.

وأثار إطلاق منصة شات جي.بي.تي

في نهاية العام الماضي موجة من الترحيب والقلق في العالم بشأن مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتستخدم مايكروسوفت التكنولوجيا المستخدمة في منصة شات جي.بي.تي في تطبيقاتها الأخرى بعد شراء شركة أوبن أيه.آي في وقت سابق، في حين استحوذت أمازون مؤخرا على حصة في شركة أنثروبيك المنافسة لشركة شات جي.بي.تي للوصول إلى هذه التكنولوجيا.