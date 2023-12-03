الماسك الأفضل للبشرة الدهنية.. جربيه

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعتبر النضارة هاجساً لدى معظم السيدات، إذ أن جمال البشرة واحد من أهم مقومات الجمال التي تعمل على زيادة ثقة المرأة بنفسها، ما يدفعها لتجربة كافية الطرق للحصول عليها، سواء أكانت كيميائية أو طبيعية.
وفي مقالنا هذا سنقدم لكم واحداً من أفضل الماسكات الطبيعية التي تساعد في الحصول على بشرة نضرة ونقية وبخاصة لصاحبات البشرة الدهنية.
ماسك الألوفيرا واللبن:
نضع في الخلاط السائل الهلامي لورقة واحدة من الألوفيرا، ونضيف إليه شرائح خيارة باردة، وملعقة كبيرة واحدة من العسل وملعقة كبيرة واحدة من اللبن.
نخلط المزيج جيداً ونضعه على البشرة لمدّة 15 دقيقة، ثم نشطفه بالماء جيداً.
MENAFN03122023000151011027ID1107526823
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.