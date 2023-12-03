الماسك الأفضل للبشرة الدهنية.. جربيه

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعتبر النضارة هاجساً لدى معظم السيدات، إذ أن جمال البشرة واحد من أهم مقومات الجمال التي تعمل على زيادة ثقة المرأة بنفسها، ما يدفعها لتجربة كافية الطرق للحصول عليها، سواء أكانت كيميائية أو طبيعية.





وفي مقالنا هذا سنقدم لكم واحداً من أفضل الماسكات الطبيعية التي تساعد في الحصول على بشرة نضرة ونقية وبخاصة لصاحبات البشرة الدهنية.





ماسك الألوفيرا واللبن:

نضع في الخلاط السائل الهلامي لورقة واحدة من الألوفيرا، ونضيف إليه شرائح خيارة باردة، وملعقة كبيرة واحدة من العسل وملعقة كبيرة واحدة من اللبن.

نخلط المزيج جيداً ونضعه على البشرة لمدّة 15 دقيقة، ثم نشطفه بالماء جيداً.