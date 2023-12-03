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القسام تكشف عن عملية استهدفت 60 جنديا إسرائيليا شرق جحر الديك

12/3/2023 2:14:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الأحد، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".

يأتي ذلك، بينما استأنف الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة المنصرم القتال في قطاع غزة بعد 7 أيام من الهدنة تم خلالها وقف لإطلاق النار وتبادل للاسرى مع حركة حماس.


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