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المتحدث باسم الأونروا: الأمراض في غزة تنتشر والاحتياجات هائلة

12/3/2023 2:14:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة إن الاحتياجات الإنسانية هائلة في قطاع غزة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير المزيد ووسط تخوفات من انتشار الأمراض.

وقال أبو حسنة، إن الاحتياجات هائلة في قطاع غزة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير الملابس والأغطية بكميات كبيرة، إضافة إلى الأدوية والوقود.

وأضاف أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع هو "نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية"، سواء ما قبل الهدنة المؤقتة أو بعدها.

وشدد على أن هناك تخوف من انتشار الأمراض، حيث أن الأمراض المعوية انتشرت بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه سابقا، كذلك الأمراض الجلدية زادت ثلاثة أضعاف، إضافة إلى تقارير عن انتشار التهاب الكبد الوبائي، كل هذا ستكون له عواقب وخيمة بسبب الازدحام وعدم توفر المياه النظيفة.

وكشف مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، توماس وايت، في تصريحات أمس أن إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع الفلسطيني، تشهد تفشيا لمرض "التهاب الكبد الوبائي أ".

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، لاستئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة فورا، على أن تتم إعادتها لمستويات لا تقل عنها خلال الهدنة الأخيرة.

وجدد غيبرييسوس التحذير من أن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة في غزة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

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