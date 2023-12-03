المتحدث باسم الأونروا: الأمراض في غزة تنتشر والاحتياجات هائلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة إن الاحتياجات الإنسانية هائلة في قطاع غزة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير المزيد ووسط تخوفات من انتشار الأمراض.
وقال أبو حسنة، إن الاحتياجات هائلة في قطاع غزة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير الملابس والأغطية بكميات كبيرة، إضافة إلى الأدوية والوقود.
وأضاف أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع هو "نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية"، سواء ما قبل الهدنة المؤقتة أو بعدها.
وشدد على أن هناك تخوف من انتشار الأمراض، حيث أن الأمراض المعوية انتشرت بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه سابقا، كذلك الأمراض الجلدية زادت ثلاثة أضعاف، إضافة إلى تقارير عن انتشار التهاب الكبد الوبائي، كل هذا ستكون له عواقب وخيمة بسبب الازدحام وعدم توفر المياه النظيفة.
وكشف مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، توماس وايت، في تصريحات أمس أن إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع الفلسطيني، تشهد تفشيا لمرض "التهاب الكبد الوبائي أ".
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، لاستئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة فورا، على أن تتم إعادتها لمستويات لا تقل عنها خلال الهدنة الأخيرة.
وجدد غيبرييسوس التحذير من أن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة في غزة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.
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