الصحة العالمية: تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة ويجب وقف إطلاق النار الآن.
وقال في تغريدة نشرها على موقع إكس صباح اليوم الأحد: "زار فريقنا مستشفى ناصر الطبي في الجنوب. كان مكتظًا بـ 1000 مريض – أي ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية، فيما كان هناك عدد لا يحصى من الناس يبحثون عن مأوى (..)، لقد قد كان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم."
وبين أن هذه لظروف غير ملائمة على الإطلاق ولا يمكن تصورها لتوفير الرعاية الصحية.
وتابع: لا أستطيع أن أجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقنا إزاء ما نشهده.
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