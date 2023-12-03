الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عين السلطان بأريحا

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عين السلطان بأريحا
التاريخ
12/3/2023 2:14:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شابين من مخيم عين السلطان في أريحا.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشاب كايد أبو شهاب عقب محاصرة منزله، كما اعتقلت الشاب أيوب الهندي بعد دهم منزله وتفتيشه.
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