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الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عين السلطان بأريحا

12/3/2023 2:14:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شابين من مخيم عين السلطان في أريحا.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشاب كايد أبو شهاب عقب محاصرة منزله، كما اعتقلت الشاب أيوب الهندي بعد دهم منزله وتفتيشه.




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