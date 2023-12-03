9 شهداء بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة جنوب غزة

9 شهداء بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة جنوب غزة
التاريخ
12/3/2023 2:14:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الأحد منزلا في حي الجنينة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.
كما أفاد المراسل بارتقاء شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا
MENAFN03122023000208011052ID1107526802
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.