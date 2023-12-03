-->

Sunday, 03 December 2023 06:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


9 شهداء بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة جنوب غزة

12/3/2023 2:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الأحد منزلا في حي الجنينة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.


كما أفاد المراسل بارتقاء شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

MENAFN03122023000208011052ID1107526802

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث