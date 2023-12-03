الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله
التاريخ
12/3/2023 2:14:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت واحتجزت عددا من المواطنين، وما زالت متواجدة في البلدة -حتى إعداد الخبر-.
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