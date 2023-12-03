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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله

12/3/2023 2:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت واحتجزت عددا من المواطنين، وما زالت متواجدة في البلدة -حتى إعداد الخبر-.




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