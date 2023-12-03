الجيش الأمريكي سينشر صواريخ متوسطة المدى بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يخطط الجيش الأمريكي لنشر صواريخ متوسطة المدى أرضية التمركز في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في عام 2024 بهدف احتواء النفوذ الصيني.
أعلن ذلك في حديث لوكالة Nikkei Asia، روب فيليبس المتحدث باسم الجيش الأمريكي في منطقة المحيط الهادئ، وقال: "يخطط الجيش الأمريكي لنشر صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في عام 2024، مما يخلق أول ترسانة له في المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة، وذلك لتعزيز الردع ضد الصين".
وذكر المتحدث أنه يتم حاليا النظر في خيارات نشر نسخة أرضية من الصاروخ Standard-6 (SM-6) وصاروخ كروز توماهوك. لكن فيليبس لم يقدم تفاصيل حول المكان والزمان المحددين لنشر الصواريخ الأمريكية.
وشهدت العلاقات بين بكين وواشنطن فتورا ملحوظا حتى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ "حربا تجارية" مع الصين.
روسيا اليوم
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