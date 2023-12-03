الجيش الأمريكي سينشر صواريخ متوسطة المدى بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

وذكر المتحدث أنه يتم حاليا النظر في خيارات نشر نسخة أرضية من الصاروخ Standard-6 (SM-6) وصاروخ كروز توماهوك. لكن فيليبس لم يقدم تفاصيل حول المكان والزمان المحددين لنشر الصواريخ الأمريكية. وشهدت العلاقات بين بكين وواشنطن فتورا ملحوظا حتى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ "حربا تجارية" مع الصين.

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