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الجيش الأمريكي سينشر صواريخ متوسطة المدى بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

12/3/2023 2:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يخطط الجيش الأمريكي لنشر صواريخ متوسطة المدى أرضية التمركز في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في عام 2024 بهدف احتواء النفوذ الصيني.
أعلن ذلك في حديث لوكالة Nikkei Asia، روب فيليبس المتحدث باسم الجيش الأمريكي في منطقة المحيط الهادئ، وقال: "يخطط الجيش الأمريكي لنشر صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في عام 2024، مما يخلق أول ترسانة له في المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة، وذلك لتعزيز الردع ضد الصين".

وذكر المتحدث أنه يتم حاليا النظر في خيارات نشر نسخة أرضية من الصاروخ Standard-6 (SM-6) وصاروخ كروز توماهوك. لكن فيليبس لم يقدم تفاصيل حول المكان والزمان المحددين لنشر الصواريخ الأمريكية.
وشهدت العلاقات بين بكين وواشنطن فتورا ملحوظا حتى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ "حربا تجارية" مع الصين.

روسيا اليوم

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