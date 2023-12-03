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شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر في بث رسائل لتهجير أهالي غزة

12/3/2023 2:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن القصف الإسرائيلي نفذ مجزرتين بحي الشجاعية ومنطقة الشيخ رضوان بقطاع غزة.
وأضاف الشوا خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد من قطاع غزة أن جيش الاحتلال فصل جنوب قطاع غزة عن شماله من خلال القصف المستمر للمربعات السكنية.
ولفت أن جيش الاحتلال يسقط منشورات ورسائل لإخلاء الفلسطينيين من مساكنهم مؤكداً أن الفلسطينيين يرفضون التهجير بالرغم من دعوته المستمرة للتهجير والقصف المستمر على كافة المناطق في غزة .
وأشار أن قافلات المساعدات لن تدخل قطاع غزة بعد الهدنة منوهاً أن خلال الهدنة وضع جيش الاحتلال قيود على إدخال المساعدات ".
وتابع" أن 70% من شهداء القصف الإسرائيلي من الأطفال" مؤكداً أن غزة دخلت حاليا في فترة انتشار الأوبئة والأمراض.
وبشأن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إسرائيل، قال" للأسف خان لم يزور موقع الجريمة (قطاع غزة) للاستماع إلى الشهود كما يفعل بأماكن صراعات أخرى منها أوكرانيا ".
وطالب بوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذي يتم استهدافه بالقصف الاسرائيلي.




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