شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر في بث رسائل لتهجير أهالي غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن القصف الإسرائيلي نفذ مجزرتين بحي الشجاعية ومنطقة الشيخ رضوان بقطاع غزة.
وأضاف الشوا خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد من قطاع غزة أن جيش الاحتلال فصل جنوب قطاع غزة عن شماله من خلال القصف المستمر للمربعات السكنية.
ولفت أن جيش الاحتلال يسقط منشورات ورسائل لإخلاء الفلسطينيين من مساكنهم مؤكداً أن الفلسطينيين يرفضون التهجير بالرغم من دعوته المستمرة للتهجير والقصف المستمر على كافة المناطق في غزة .
وأشار أن قافلات المساعدات لن تدخل قطاع غزة بعد الهدنة منوهاً أن خلال الهدنة وضع جيش الاحتلال قيود على إدخال المساعدات ".
وتابع" أن 70% من شهداء القصف الإسرائيلي من الأطفال" مؤكداً أن غزة دخلت حاليا في فترة انتشار الأوبئة والأمراض.
وبشأن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إسرائيل، قال" للأسف خان لم يزور موقع الجريمة (قطاع غزة) للاستماع إلى الشهود كما يفعل بأماكن صراعات أخرى منها أوكرانيا ".
وطالب بوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذي يتم استهدافه بالقصف الاسرائيلي.
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