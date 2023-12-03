نتنياهو طلب من أحد وزرائه إعداد خطة لـتقليص عدد سكان غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن طلب تقدم به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من وزير الشؤون الاستراتيجية وعضو مجلس الحرب، رون ديرمر، لإعداد خطة تهدف إلى تقليص كثافة السكان في قطاع غزة إلى أكبر قدر ممكن بعد العدوان الوحشي الجاري على غزة.ولفتت إلى أن الخطة التي يقوم بصياغتها الوزير المنتمي إلى الليكود، لم يطلع عليها معظم أعضاء الحكومة المصغرة "الكابينيت"، ولم تطرح للنقاش في المؤسسات والمحافل الرسمية؛ بسبب حساسيتها، وقالت الصحيفة إنها تتوقع أن تواجه مقاومة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورفضا واسعا باعتبارها "أمرا غير واقعي وخيالا".لكنها أوضحت أن الخطة قد تحظى بدعم وزراء الليكود، وحزب القوة اليهودية الذي يتزعمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وحركة الصهيونية الدينية التي يتزعمها الوزير المتطرف بتسلائيل سموتريتش.



ورغم أن الخطة ستواجه برفض دولي، وربما عسكري إسرائيلي، بحسب الصحيفة، فإن نتنياهو يرى تطبيقها هدفا استراتيجيا لحكومته.

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو يسعى لتطبيق خطة تقليص السكان، بالالتفاف دون الاضطرار إلى خوض مواجهة مع واشنطن والمجتمع الدولي، ومصر التي ترفض بشكل قاطع التهجير، لكن المقربين من نتنياهو يبررون أنها لا تسعى لطرد الفلسطينيين، بل محاولة تخفيف الكثافة السكانية في القطاع.

وأشارت إلى أن الاحتلال قد يلجأ لحل مشكلة الرفض المصري للتهجير، إلى دفع الفلسطينيين نحو البحر، من أجل مغادرة القطاع إلى دول أوروبية وأفريقية.

عربي 21