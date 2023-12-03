بعدما خرجن من غزة.. أسيرات يطالبن حكومة نتنياهو بالافراج عن المتبقين

MENAFN - Al Wakeel News)تحدثت أسيرات إسرائيليات أطلقت حماس سراحهن في عمليات تبادل سابقة، بشكل علني للمرة الأولى السبت، حيث دعون الحكومة الإسرائيلية للعمل على إطلاق الأسرى المتبقين في غزة.



وظهرت الأسيرات اللواتي أطلق سراح معظمهن خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس التي استمرت 7 أيام في بث فيديو أمام حشد ضم الآلاف خلال مسيرة بوسط تل أبيب.

وحضت الأسيرات المفرج عنهن الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات لضمان إطلاق سراح الأسرى المتبقين.

وقالت يلينا تروبانوف التي أطلق سراحها الأربعاء للمتظاهرين المحتشدين أمام متحف تل أبيب للفنون "يجب أن نعيد ساشا والبقية"، في إشارة إلى ابنها الذي لا يزال محتجزا في غزة.



واضافت يوشيفيد ليفشيتز البالغة 85 عاما والتي أطلقت حماس سراحها خارج اتفاق الهدنة، إن "الالتزام الأخلاقي لهذه الحكومة هو إعادتهم إلى وطنهم على الفور، بلا تردد".

يأتي ذلك، غداة انهيار الهدنة التي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة وشهدت إطلاق سراح 80 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال مقابل 240 أسيرا فلسطينيا، على مدار أسبوع.



واستأنفت القوات الإسرائيلية قتالها في قطاع غزة صباح الجمعة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري السبت إن 137 إسرائيليا وأجنبيا ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

