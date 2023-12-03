واشنطن تحصل على أكثر من 50 مليار يورو من بيع الغاز المسال للاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- باعت الشركات الأمريكية، منذ فبراير 2022، للاتحاد الأوروبي غازا طبيعيا مسالا بقيمة 66.7 مليار يورو تقريبا، ولولا العقوبات ضد روسيا كانت ستحصل على مبلغ أقل بمقدار 52.2 مليار يورو.ووفقا لمعطيات هيئة الإحصاء الأوروبية " يوروستات"، اشترى الاتحاد الأوروبي، خلال 20 شهرا من فبراير 2022 إلى سبتمبر 2023، ما يقرب من 61 مليار متر مكعب من الغاز من الشركات الأمريكية مقابل 66.7 مليار يورو، أو في المتوسط 3.1 مليار متر مكعب مقابل 3.3 مليار يورو شهريا.

وخلال ذلك، قبل عام من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في المتوسط، زودت الولايات المتحدة 1.25 مليار متر مكعب من الغاز شهريا بقيمة 725 مليون يورو. بهذا الشكل، بلغت "القيمة المضافة" للعقوبات المناهضة لروسيا بالنسبة لشركات الغاز الأمريكية في السوق الأوروبية على مدى 20 شهرا، 36 مليار متر مكعب. وكلف ذلك الأوروبيين 52.2 مليار يورو، وخلال ذلك دفعوا للأمريكيين عن كل متر مكعب من الغاز ضعف ما كانوا يدفعونه قبل العملية الخاصة.