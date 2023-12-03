لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم ملف شركات التأمين المتعثرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة ملف شركات التأمين المتعثرة، من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.



وتطلع اللجنة خلال اجتماعها في المجلس، على رؤية التحديث الاقتصادي للبنك المركزي الأردني.



وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.



وتلتقي لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان مع التحالف الوطني لحقوق الإنسان، وذلك للاطلاع على تقريره الخاص بالية الاستعراض الدوري الشامل للعام 2024.



وتزور لجنة التربية والتعليم النيابية، مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الغربية "مدارس مخيم الزعتري" ومديرية قصبة إربد، للاطلاع على الواقع الإداري والتعليمي في المدارس.



لجنة الصحة والغذاء النيابية تزور مديرية الخدمات الطبية الملكية للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة من قبل المديرية للمرضى.

