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الجيش الروسي يصد هجمات شنتها ثلاثة ألوية أوكرانية

12/3/2023 1:12:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال ألكسندر سافتشوك رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "وسط" الروسية إن هذه القوات تمكنت من التصدي لهجمات شنتها 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسكي.
وأضاف الضابط في حديث لمراسل "تاس": "قامت وحدات تابعة لمجموعتنا، في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، بالتصدي لهجمات مجموعات اقتحامية من الألوية الميكانيكية 60 و63 و67 التابعة للقوات الأوكرانية.
وأشار سافتشوك إلى أن خسائر العدو خلال ذلك، بلغت أكثر من 100 من القوميين المتطرفيين الأوكرانيين واستسلم 8 منهم.
ووفقا له، تمكن الجيش الروسي خلال السجال المدفعي مع العدو، من تدمير أكثر من 30 قطعة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مع طواقمها، بالإضافة إلى ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات.

روسيا اليوم

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