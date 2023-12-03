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شهداء وجرحى بقصف حي الدرج بمدينة غزة

12/3/2023 1:12:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
كما أفاد المراسل أيضا، بوقوع غارات إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف من دبابات جيش الاحتلال.

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