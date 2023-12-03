شهداء وجرحى بقصف حي الدرج بمدينة غزة
التاريخ
12/3/2023 1:12:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
كما أفاد المراسل أيضا، بوقوع غارات إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف من دبابات جيش الاحتلال.
MENAFN03122023000208011052ID1107526743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.