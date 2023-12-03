محلل عسكري من رام الله لـ الوكيل: الاحتلال سيلجأ إلى وقف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الخبير والمحلل العسكري اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات إن جيش الاحتلال في القريب القادم سيلجأ إلى وقف الحرب على غزة لأنه لن يستطيع الاستمرار في العدوان بسبب الخسائر الكبيرة لديه في غزة وعدم قدرتها على إدارة المعركة .



وأضاف عريقات خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد من رام الله أن الاحتلال يخفي خسائر كبيرة في غزة مما دفعه الذهاب إلى الهدنة سابقاً.



ونوه ان المقاوم الفلسطيني يقاتل بشجاعة اما جيش الاحتلال يقاتل وهو مختبئ داخل الدبابة أو الطائرة ولن يستطيع المواجهة .



وأكد عريقات أن الصورة البطولية للمقاومة الفلسطينية تسود حالياً بالإضافة إلى رفض المواطن الفلسطيني للتهجير.

وأشار إلى خلاف بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قائلاً "العدوان المتواصل على قطاع غزة يكشف زيف الغرب نحو الحرية والإنسانية".



ونوه أن المشاريع الصهيونية والامريكية مصيرها الفشل مهما استمر العدوان على قطاع غزة مؤكداً أن جيش الاحتلال مهزوم أمام المقاومة الفلسطينية والتي تقاتل بمعنويات عالية.



وأوضح عريقات أن أي مسؤول إسرائيلي يكشف عن خسائر الاحتلال في غزة يتم اعتقاله فوراً أو مساومته لتقديم له مبالغ مالية كبيرة مقابل اخفائه.

