-->

Sunday, 03 December 2023 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة و10 اصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة الماضية في المملكة

12/3/2023 1:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الدوريات الخارجية صباح اليوم أن حركة المرور نشطة، وخاصة في الشمال باتجاه العاصمة، مع بداية الأسبوع.
وأشارت إلى وجود إعاقة بسيطة على المسرب الايمن من الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب، دون وقوع إصابات نتيجة لحادث تدهور صباح اليوم ، وجاري العمل على رفع المركبة .
وأوضحت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري أبرز البلاغات التي تعاملت معها خلال الـ 24 ساعة الماضية. من بينها، حادث تصادم في وادي عربة أمس في تمام الساعة 6:30 مساءً، نتج عنه إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى الغور الصافي.
وفي حادث آخر على طريق إربد - عمان ما بعد جسر سلحوب تحديدا باتجاه اربد في تمام الساعة 9 مساءً، وقع حادث تصادم بين مركبتين، نتج عنه 5 إصابات متوسطة تم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم التعامل مع العوائق.
وفجر اليوم ، وقع حادث تدهور على طريق الصحراوي باتجاه الجنوب، نتج عنه وفاة و4 إصابات متوسطة تم نقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي .
وأكدت الدوريات الخارجية أن أبرز أسباب هذه الحوادث تعود إلى عدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية والتصرف الخاطئ في المنعطفات.




MENAFN03122023000208011052ID1107526741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث