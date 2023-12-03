القسام تكشف عن عملية كبيرة فجر اليوم .. استهدفت 60 جندياً لجيش الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عملية كبيرة فجر اليوم، استهدفت مركزًا لتحشد القوات الإسرائيلية حيث كان يتواجد 60 جنديًا من قوات الاحتلال.

وقالت كتائب القسام عبر تيليجرام :" فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى "