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القسام تكشف عن عملية كبيرة فجر اليوم .. استهدفت 60 جندياً لجيش الاحتلال

12/3/2023 1:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عملية كبيرة فجر اليوم، استهدفت مركزًا لتحشد القوات الإسرائيلية حيث كان يتواجد 60 جنديًا من قوات الاحتلال.

وقالت كتائب القسام عبر تيليجرام :" فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى "

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