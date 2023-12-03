الاحتلال يعتقل فتاة من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، فتاة من منطقة العبيات شرق بيت لحم.
وافاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة الخليل أميمه صايل سعد الوحش(22عاما)، بعد دهم منزل والدها وتفتيشه .
واضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في بيت لحم عرف منها: حرملة، رفيده، جناته، هندازة، وجبل الموالح.
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