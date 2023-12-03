الحرب على غزة: عشرات الشهداء والجرحى في قصف عنيف... واشتباكات في عدة محاور

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- واصل الجيش الإسرائيلي، في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، غاراته وقصفه بشكل كثيف على مناطق مختلفة من القطاع، واقتُرفت مجزرة جديدة في مخيم جباليا، شمالي القطاع، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن.
وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات في محاور عدة بالقطاع، كما نفذت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها تل أبيب وأسدود ومستوطنات "غلاف غزة".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اندلاعها يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولغاية اللحظة إلى 15 ألفا و207 شهداء (70% منهم من الأطفال والنساء)، وارتفاع عدد الجرحى إلى 40 ألفا و652 إصاباتهم متفاوتة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 7 آلاف و500 مفقود تحت الأنقاض.
عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل في البريج ورفح وسط وجنوب القطاع
استشهد 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
كما استشهد 9 مواطنين على الأقل وجرح آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلا في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع.
وأوضحت مصادر صحفية بالقطاع، أن الشهداء التسعة هم من المنزل المجاور للمنزل المستهدف، وأن القاطنين في المنزل الذي طاله التدمير لا زالوا تحت الأنقاض.
إسرائيل تعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الأحد- مقتل أحد ضباطه ليلة أمس بالمعارك الدائرة وسط قطاع غزة.
كما أعلن عن مقتل جندي من الكتيبة 932 لواء النحال متأثرا بإصابة خلال معارك الأيام الماضية شمال غزة.
وارتفع بذلك عدد الخسائر البشرية للجيش الإسرائيلي -المعلن- إلى 398 قتيلا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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