الحرب على غزة: عشرات الشهداء والجرحى في قصف عنيف... واشتباكات في عدة محاور

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- واصل الجيش الإسرائيلي، في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، غاراته وقصفه بشكل كثيف على مناطق مختلفة من القطاع، واقتُرفت مجزرة جديدة في مخيم جباليا، شمالي القطاع، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن.

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات في محاور عدة بالقطاع، كما نفذت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها تل أبيب وأسدود ومستوطنات "غلاف غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اندلاعها يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولغاية اللحظة إلى 15 ألفا و207 شهداء (70% منهم من الأطفال والنساء)، وارتفاع عدد الجرحى إلى 40 ألفا و652 إصاباتهم متفاوتة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 7 آلاف و500 مفقود تحت الأنقاض.

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل في البريج ورفح وسط وجنوب القطاع

استشهد 7 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد 9 مواطنين على الأقل وجرح آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلا في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع.

وأوضحت مصادر صحفية بالقطاع، أن الشهداء التسعة هم من المنزل المجاور للمنزل المستهدف، وأن القاطنين في المنزل الذي طاله التدمير لا زالوا تحت الأنقاض.

إسرائيل تعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الأحد- مقتل أحد ضباطه ليلة أمس بالمعارك الدائرة وسط قطاع غزة.

كما أعلن عن مقتل جندي من الكتيبة 932 لواء النحال متأثرا بإصابة خلال معارك الأيام الماضية شمال غزة.

وارتفع بذلك عدد الخسائر البشرية للجيش الإسرائيلي -المعلن- إلى 398 قتيلا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.