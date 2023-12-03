الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعةوالبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى

معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة

لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج