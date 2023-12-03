الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN-
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى
معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة
لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج
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