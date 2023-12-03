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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

12/3/2023 1:12:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- استشهد الشاب عدنان عصام زيد (21 عاما) برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام تلك القوات للمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بإطلاق قوات الاحتلال للرصاص العشوائي خلال تنفيذها لعمليات دهم واعتقال طالت العديد من منازل المواطنين، ما اسفر عن اصابة شاب اطلقت النار عليه في الشارع الغربي من المدينة بينما كان متوجها لمكان عمله في احدى المخابز، حيث قضى متأثرا بجروحه.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي تمركز بعضها فوق اسطح البنايات المطلة على الشوارع والأحياء الرئيسة.

وأعلن في مدينة قلقيلية إضراب شامل اليوم حداداً على روح الشهيد قنبر .


/ ف.ع



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