جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل أحد ضباطه ليلة أمس بالمعارك الدائرة وسط قطاع غزة.
كما أعلن عن مقتل جندي من الكتيبة 932 لواء النحال متأثرا بإصابة خلال معارك الأيام الماضية شمال غزة.
وارتفع بذلك عدد الخسائر البشرية للجيش الإسرائيلي -المعلن- إلى 398 قتيلا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب مراسل الجزيرة في رام الله غسان مسعود.
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