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الطقس في مملكة البحرين

12/3/2023 1:06:08 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدل يتحول إلى بارد نسبياً هذه الليلة مع كميات متفاوتة من السحب.


الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً.


ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.


درجة الحرارة: العظمى 26 مئوية والصغرى 17 مئوية.. الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 35%.


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