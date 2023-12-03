تفشي التهاب الكبد الوبائي في مراكز الإيواء بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت الأمم المتحدةعن تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي بين اللاجئين الفلسطينيين في مراكز الإيواء في غزة وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه تم الإبلاغ عن تفشي التهاب الكبد الوبائي في الملاجئ التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأشار البيان إلى أنه لم يطرأ أي تحسن على إمكانية حصول السكان على المياه المنزلية ومياه الشرب في مدينة غزة ومناطقها الشمالية، مضيفا أن المياه تأتي في المقام الأول من الآبار الخاصة الصغيرة وآبار الأونروا، مما يثير مخاوف جدية بشأن الأمراض المنقولة بالمياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير آمنة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أن المدنيين في غزة بحاجة إلى الحماية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى والصرف الصحي والدواء، محذرة من أن الاكتظاظ الناتج عن التهجير الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وقال منير البرش، مسؤول وزارة الصحة في غزة، إن نظام الرعاية الصحية في القطاع يعاني من انهيار شامل بسبب النقص الحاد في الموارد الطبية والمعدات المنقذة للحياة.

وأضاف أنه تم إغلاق 26 مستشفى و55 مركزا صحيا في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية.