استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
12/3/2023 12:16:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بأعداد كبيرة مدينة قلقيلية (غرب الضفة الغربية)، وسط اشتباكات مع شبان فلسطينيين، وإصابة أحد الشبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
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