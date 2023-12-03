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بريطانيا تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق غزة لـإنقاذ الرهائن

12/3/2023 12:16:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت بريطانيا أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل بدعوى دعم عملية إنقاذ الرهائن.


وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن لندن تعمل مع شركائها في المنطقة لضمان إطلاق سراح الرهائن، ومن بينهم مواطنون بريطانيون.


وحسب البيان، ستقوم وزارة الدفاع البريطانية بإجراء طلعات استطلاعية في أجواء شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، لدعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الرهائن.


وأضاف البيان أن طائرات الاستطلاع ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستتولى مهمة تحديد مكان الرهائن فقط.


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