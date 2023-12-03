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7 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة

12/3/2023 12:16:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 7 فلسطينيين على الأقل واصيب آخرون، بيتهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.


وشهد شرق دير البلح وسط قطاع غزة، قصف مدفعي إسرائيلي عنيف طال العديد من منازل الفلسطينيين.


وكان استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية، قبيل منتصف الليلة الماضية، استهدفت منازل الفلسطينيين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


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