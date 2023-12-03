أمطار يصحبها الرعد في طريقها إلى المملكة بهذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتسود أجواء دافئة نسبياً إلى دافئة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتكون الأجواء الثلاثاء، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتأثر المملكة تدريجياً مساء يوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة على فترات ويصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويطرأ الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12 وفي مرتفعات الشراة 19 - 13، وفي مناطق البادية 23 - 8، وفي مناطق السهول 23 - 10، وفي الأغوار الشمالية 28 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.

