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الملك يعبر عن اعتزازه بدور الإمارات القيادي بتنظيم مؤتمر المناخ

12/3/2023 12:16:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، عن اعتزازه بدور الإمارات القيادي وجهودها في تنظيم مؤتمر المناخ بشكل مثالي، وبما حققته بجهود جبارة من تقدم وازدهار مشهودين دوليا، بقيادة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.


وقال في منشور في منصة (إكس): "مبارك لها هذا الجهد ومبارك يومها الوطني".


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