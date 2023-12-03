الملك يعبر عن اعتزازه بدور الإمارات القيادي بتنظيم مؤتمر المناخ

الملك يعبر عن اعتزازه بدور الإمارات القيادي بتنظيم مؤتمر المناخ
التاريخ
12/3/2023 12:16:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، عن اعتزازه بدور الإمارات القيادي وجهودها في تنظيم مؤتمر المناخ بشكل مثالي، وبما حققته بجهود جبارة من تقدم وازدهار مشهودين دوليا، بقيادة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وقال في منشور في منصة (إكس): "مبارك لها هذا الجهد ومبارك يومها الوطني".
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